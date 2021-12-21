Кризис заканчивается. МАУ планирует увеличить пассажиропоток на 34% и расширить флот

Авиакомпания МАУ в 2022 году ожидает увеличения пассажиропотока на 34% по сравнению с результатом 2021-го — до 4,3 млн пассажиров. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

Фото: epravda.com.ua

«Дорожная карта»

МАУ получила «дорожную карту» развития на год — наблюдательный совет авиаперевозчика недавно утвердил реалистичный бюджет-2022.

В частности, согласно предложенной менеджментом МАУ финансовой стратегии, в 2022 году авиаперевозчик ожидает увеличения пассажиропотока на 34% по сравнению с результатом 2021-го — до 4,3 млн пассажиров.

При этом количество рейсов должно возрасти до 30% и составить более 37 тыс рейсов в год.

Руководство авиакомпании акцентирует внимание на динамичном увеличении объемов регулярных пассажирских перевозок в 2022 году, соответственно, заложив снижение чартерных программ — до -34%.

Что касается грузов и почты в следующем году, то планируется увеличение динамики перевозок на около 36% по сравнению с 2021 годом.

«В бюджет заложено, что 2022 год станет годом расширения флота МАУ после вынужденного сокращения в 2020—2021 годах и возвращения в его состав дальнемагистральных самолетов типа Boeing-777. В целом, перезапуск сети МАУ должен составить 60% от показателя докризисного 2019 года», — отметил СЕО авиакомпании Евгений Дыхне.

Предыстория

23 августа СНБО поручил Кабмину урегулировать ситуацию с долгами МАУ перед аэропортом Борисполь и Украэрорухом из-за которых авиакомпания может прекратить работу.

Позже СЕОавиакомпании заявил, что финположение авиакомпании МАУ максимально стабильное и эффективное. Перевозчик оплачивает текущие платежи, с аэропортом Борисполь перешел на предоплату.

Авиакомпания «МАУ» завершила 2020 с убытком в 4,5 млрд грн против 1,6 млрд грн прибыли в 2019 году. Задолженность авиакомпании перед госпредприятием по обслуживанию воздушного движения Украины («Украэрорух») составляет около 1 млрд грн.