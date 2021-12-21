Toyota остановит свои заводы на неопределенный срок

Toyota Motor Corp приостановит производство на пяти отечественных заводах в январе из-за проблем с цепочкой поставок, нехватки микросхем и пандемии. Об этом пишет Reuters .

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Проблемы автопрома

Ведущий автопроизводитель Японии заявил, что остановка заводов затронет около 20 автомобилей, но не повлияет на их годовой план по производству 9 млн автомобилей.

На прошлой неделе Toyota заявила, что прогнозирует еще большее сокращение производства автомобилей в Северной Америке в январе до 50?000 единиц из-за проблем с цепочкой поставок.

Напомним

В этом году перед автопроизводителями остро встала проблема дефицита полупроводников. Из-за него мировой рынок автомобилей уже потерял более 7 млн. машин.

По мнению главы Volkswagen Герберта Дисса, кризис чипов продолжится и в следующем году. Так же считает и глава правления Daimler Ола Каллениус. По его словам, нехватка полупроводников может сохраниться до 2023 года.