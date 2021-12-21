Пять поездов задерживаются из-за возгорания локомотива на перегоне Бурштын - Букачевцы и ДТП

АО "Укрзализныця" сообщает о задержках пяти поездов из-за возгорания локомотива грузового поезда и ДТП. Отмечается, что непогода на движение поездов не повлияла.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Пока отстают от графика на 2:45 час. поезд №96 Киев - Рахов, на более чем 1:30 час №125 Рахов - Николаев, №15 Харьков - Рахов и №7/8 Киев - Черновцы и на 40 мин поезд № 701 Черновцы - Львов. Эти задержки связаны с ликвидацией последствий возгорания локомотива грузового поезда на перегоне Бурштын - Букачевцы. В результате инцидента никто не пострадал. Причины инцидента устанавливаются", - говорится в сообщении.

Также на движение поездов повлияло ДТП, которое произошло в ночь с 20 на 21 декабря на переезде вблизи станции Ивано-Франковск. Водитель автомобиля не справился с управлением и столкнулся с переездным ограждением. В результате аварии получили травмы водитель автомобиля и три пассажира. Они были госпитализированы.

"Укрзализныця принимает все меры, чтобы в кратчайшие сроки ликвидировать последствия снежной непогоды. В частности, железнодорожники очищают от снега вокзалы, станции, пути и платформы. Призываем пассажиров при планировании поездок учитывать осложнения, которые могут возникнуть из-за погодных условий. Также просим быть внимательными и слушать объявления на вокзалах", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Укрзалізниця" назвала самые популярные направления путешествий на новогодние праздники.