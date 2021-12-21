Шпионы показали Subaru Crosstrek нового поколения

Фотошпионы заметили во время дорожных тестов Subaru Crosstrek нового, второго, поколения. В Украине эту модель продают под названием Subaru XV.

Шпионы показали Subaru Crosstrek нового поколения

Новый Crosstrek тестируют в сплошном камуфляже, поэтому пока трудно сказать что-то конкретное про его дизайн. Судя по всему, перед нами не прототип, а серийная версия.

Этот компактный кроссовер получит новые бамперы, новую решетку радиатора, а также новые фары и задние фонари. В целом у него есть сходство с моделью текущего поколения, но с заметными изменениями.

Какие изменения произойдут в салоне – пока не известно. Если отталкиваться от новейших моделей Subaru, то новый Crosstrek будет оснащаться современной информационно-развлекательной системой.

Шпионы показали Subaru Crosstrek нового поколения

Что же касается линейки двигателей, то в нее войдет четырехцилиндровый 2,5 л мотор мощностью 182 л.с. и 239 Нм крутящего момента. Этот силовой агрегат впервые стал доступен для модели 2021 года. Предложат ли покупателям версию с гибридной силовой установкой – пока не известно.

По слухам, Subaru начнет продавать Subaru Crosstrek нового поколения в 2022 году. Его будут подавать как модель 2023 года.

В Украине сейчас Subaru XV стоит от 904 000 гривен. Под капотом у него находится 2,0 л мотор.

Шпионы показали Subaru Crosstrek нового поколения

Напомним, ранее Subaru показал, каким будет брутальный Forester.


Максимов Віталій, Тудей

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