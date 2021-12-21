Tesla начала предлагать новые электромобили с тяговыми батареями 2017 года выпуска

Tesla начала предлагать новые электромобили с тяговыми батареями 2017 года выпуска

В этом году цены взлетели не только на новые, но и на бывшие в употреблении автомобили. Для электромобиля возраст тяговой батареи имеет большое значение, поскольку с годами она теряет способность удерживать часть заряда. Компания Tesla начала предлагать клиентам загадочные экземпляры электромобилей Model 3, оснащаемые выпущенными в 2017 году тяговыми батареями.

Источник изображения: Tesla

Сами машины, как отмечает сделавший это открытие сайт Electrek, относятся к 2021 году выпуска, лишь у некоторых экземпляров пробег на одометре превышает 1600 км. Об использовании «залежалых» батарей сообщает сноска в каталоге доступных к приобретению на сайте Tesla электромобилей. Будущий покупатель уведомляется, что за прошедшие четыре года первоначальная ёмкость тяговых батарей могла уменьшиться на величину до 12 %, даже если электромобиль при этом не эксплуатировался.

Понять происхождение такого странного сочетания характеристик не так просто. Возможно, на относительно новые экземпляры Tesla Model 3 перекочевали батареи с демонстрационных экземпляров и машин, которые использовались для тестовых поездок клиентами. Высокий спрос на электромобили мог подтолкнуть Tesla к выпуску на рынок машин с подобным сочетанием качеств. Цена, кстати, от этого особо не уменьшилась, что только подчёркивает не самое выгодное для покупателей состояние рынка.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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