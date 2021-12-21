В Украине с 25 декабря подорожают все новые автомобили Kia

В Украине с 25 декабря 2021 года подорожают практически все новые автомобили компании Kia. Об этом свидетельствуют данные сайта украинского представительства этого южнокорейского автогиганта.

Повышение цен коснется самого популярного на данный момент в Украине нового автомобиля - кроссовера Kia Sportage.

Так, если сейчас Sportage в базовой комплектации с 1,6 л бензиновым двигателем, который работает вместе с 6-ступенчатой коробкой передач, стоит 533 878 гривен, то после 24 декабря 2021 года его цена составит 549 308 гривен. Стоимость увеличится у всех комплектаций.

Подорожают и все комплектации седана Kia Rio. Например, если сейчас в комплектации Business с 1,6 л мотором и с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач он стоит 468 291 гривну, то после 24 декабря за него нужно будет заплатить 495 936 гривен.

Kia Rio X тоже не избежит повышения цен. Так, если сейчас в комплектации Комфорт с 1,6 л мотором и с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач он стоит 478 962 гривен, то после 24 декабря за него нужно будет заплатить 506 637 гривен.

После 24 декабря Kia Picanto в комплектация Комфорт с 1,0 л бензиновым двигателем и с 5-ступенчатой механической коробкой передач будет стоить 401 180 гривен. Сейчас такой автомобиль можно купить за 385 750 гривен.

Нужно отметить, что подорожают после 24 декабря, в том числе, и модели 2021 года выпуска.

Напомним, в сентябре 2021 года Kia представила европейскую версию кроссовера Kia Sportage нового поколения.