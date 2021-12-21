В Україні помітили унікальний шестиколісний автомобіль

Американська компанія Devolro, засновником якої є бізнесмен російського походження Едуард Орлов, представила шестиколісний всюдихід Toyota Tundra.

Devolro спеціалізується на екстремальному тюнінгу різних позашляховиків. Їхня вартість починається від 100 000 доларів, пише «АвтоГІД» .

Новий Tundra від Devolro помітили в Україні ще 2019 року, він коштував близько 300 000 доларів.

Компанія не розкриває параметрів новинки, але говорять, що під його капотом встановлений 5,7-літровий V8 потужністю 580 к.с. Нині його продають лише за 31 000 доларів.