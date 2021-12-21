В Україні помітили унікальний шестиколісний автомобіль

Американська компанія Devolro, засновником якої є бізнесмен російського походження Едуард Орлов, представила шестиколісний всюдихід Toyota Tundra.

Devolro спеціалізується на екстремальному тюнінгу різних позашляховиків. Їхня вартість починається від 100 000 доларів, пише «АвтоГІД».

Новий Tundra від Devolro помітили в Україні ще 2019 року, він коштував близько 300 000 доларів.

Компанія не розкриває параметрів новинки, але говорять, що під його капотом встановлений 5,7-літровий V8 потужністю 580 к.с. Нині його продають лише за 31 000 доларів.

 

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