В это Рождество Tesla будет бесплатно заряжать электромобили в США в определённое время

В это Рождество Tesla будет бесплатно заряжать электромобили в США в определённое время

Компания Tesla анонсировала акцию, в рамках которой можно будет бесплатно заряжать электромобили на станциях сети Supercharger. Предполагается, что это поможет разгрузить дорожный трафик в некоторых локациях — услуга будет предоставляться бесплатно только в определённые часы.

Источник: johnjakob/pixabay.com

Нагрузка на электросеть в местах вроде Калифорнии традиционно высока, особенно в праздники и, конечно, часы пик, когда транспортные потоки наиболее велики. Например, после выпуска Tesla Model 3 владельцам электромобилей приходилось проводить чрезвычайно много времени в ожидании возможности зарядить аккумуляторы — такое, например, случилось во время празднования Дня благодарения в США в 2018 году.

С тех пор Tesla экспериментирует с системой скидок в сети Supercharger для того, чтобы стимулировать людей путешествовать в менее загруженные часы. На этот раз речь идёт о полной отмене платы в рождественские праздники — но только в США и далеко не во всех штатах.

Бесплатная зарядка будет доступна с четверга, 23 декабря, по воскресенье, 26 декабря, но только с 10 утра до 7 вечера. Судя по всему, предложение рассчитано на жителей населённых пунктов с высокой концентрацией владельцев Tesla.

В это Рождество Tesla будет бесплатно заряжать электромобили в США в определённое время

Источник: tesla.com

Так, услуга доступна на некоторых станциях в Аризоне, Калифорнии, Флориде, Неваде, Нью-Мексико, Оклахоме, Орегоне, Пенсильвании, Техасе и Юте — всего в программе будут участвовать 76 станций Supercharger.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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