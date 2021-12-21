В Одессе двое угонщиков не смогли завести "Жигули" и пытались их "отбуксовать"

На молодых людей, которые катили по дороге автомобиль, обратили внимание правоохранители.

В Одессе полицейские поймали двух молодых людей из Фонтанской сельской общины на попытке угнать автомобиль ВАЗ.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"18-летние юноши, приехав в областной центр погулять, заметили возле одного из торговых заведений в Суворовском районе города приоткрытый ВАЗ, проникли в него и попытались завести соединением проводов. У ребят ничего не получилось и они прибегли к буксировке", - говорится в сообщении.

На молодых мужчин, которые катили по дороге авто, обратили внимание правоохранители, которые и выяснили, где и как они им завладели.

Автомобиль у правонарушителей изъяли, а их действия квалифицировали по ч.2 ст.289 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Полицейские призвали владельцев быть более осмотрительными и всегда закрывать автомобили, даже если они остаются в поле зрения.

Напомним, в Житомирской области мужчина украл мотоцикл и закопал его на своем дворе.