В Одессе двое угонщиков не смогли завести "Жигули" и пытались их "отбуксовать"
На молодых людей, которые катили по дороге автомобиль, обратили внимание правоохранители.
В Одессе полицейские поймали двух молодых людей из Фонтанской сельской общины на попытке угнать автомобиль ВАЗ.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
"18-летние юноши, приехав в областной центр погулять, заметили возле одного из торговых заведений в Суворовском районе города приоткрытый ВАЗ, проникли в него и попытались завести соединением проводов. У ребят ничего не получилось и они прибегли к буксировке", - говорится в сообщении.
На молодых мужчин, которые катили по дороге авто, обратили внимание правоохранители, которые и выяснили, где и как они им завладели.
Автомобиль у правонарушителей изъяли, а их действия квалифицировали по ч.2 ст.289 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.
Полицейские призвали владельцев быть более осмотрительными и всегда закрывать автомобили, даже если они остаются в поле зрения.
Напомним, в Житомирской области мужчина украл мотоцикл и закопал его на своем дворе.