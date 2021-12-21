Стартап по производству электромобилей Canoo потерял технического директора и двух соучредителей

Электромобильный стартап Canoo потерял трёх топ-менеджеров, включая главного технологического директора Питера Савагиана (Peter Savagian), в результате перестановок в команде руководителей. Согласно пресс-релизу компании, опубликованному в понедельник, Савагиан, бывший главный инженер проекта General Motors EV1, покинет Canoo к концу года.

Источник изображения: Canoo

Двое других руководителей, покидающих Canoo — это исполнительный директор компании Билл Стрикленд (Bill Strickland), глава автомобильных программ Canoo и прежде сотрудник Ford, и Алекси Шарбонно (Alexi Charbonneau), который работал в SpaceX, Tesla и курировал подразделение силовых агрегатов Canoo. Стрикленд и Шарбонно не прокомментировали ситуацию, как и Canoo.

Таким образом, в компании остались трое из первоначальной группы учредителей. Савагиана на посту технического директора заменит Сохель Мерчант (Sohel Merchant). Ричард Ким (Richard Kim), главный дизайнер Canoo, теперь будет на временной основе отвечать за контент и, также временно, за мерчендайзинг. Кристоф Каттнер (Christoph Kuttner) по-прежнему отвечает за внутреннюю и внешнюю отделку автомобилей Canoo.

Компания Canoo была основана в конце 2017 года, когда бывший руководитель BMW Стефан Краузе (Stefan Krause) покинул тогда ещё находившийся в затруднительном положении электромобильный стартап Faraday Future. Краузе и некоторые другие соучредители Canoo, которая тогда называлась Evelozcity, были привлечены Faraday Future к ответственности за переманивание сотрудников и якобы кражу коммерческую тайны. Иск был урегулирован в конце 2018 года.

Краузе покинул компанию в июне 2020 года, прежде чем она вышла на фондовую биржу Nasdaq. Заменивший Краузе соучредитель Canoo и бывший исполнительный директор BMW Ульрих Кранц (Ulrich Kranz) ушёл в отставку в апреле этого года, устроившись на работу в Apple . Ведущий специалист по трансмиссии и соучредитель Canoo Фил Вайкер (Phil Weicker) покинул компанию в начале 2021 года. Главный юрист компании ушёл одновременно с Кранцем, хотя он и не был соучредителем.

В понедельник стартап объявил, что нанял нового главного информационного директора Рама Баласубраманяна (Ram Balasubramanian), который более 20 лет занимал руководящие должности в таких компаниях, как Salesforce, Motorola Solutions и Pepsi Co.

Приоритеты Canoo менялись вместе с составом руководящей команды с тех пор, как Тони Аквила (Tony Aquila) занял пост исполнительного председателя в конце 2020 года, сразу после того, как стартап стал публичной компанией. Он также взял на себя роль генерального директора после того, как Кранц ушёл в отставку. С тех пор Аквила переориентировал Canoo на создание коммерческих электромобилей, предназначенных для продажи малым предприятиям и автопаркам. Он сорвал сделку с Hyundai и перенёс штаб-квартиру компании из Калифорнии в Арканзас, объявив о создании производственного предприятия в этом штате.



