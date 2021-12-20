Стали известны цены на Nissan Qashqai нового поколения в Украине

В Украине начался прием заявок на кроссовер Nissan Qashqai нового, третьего, поколения. У украинских дилеров он появится в январе 2022 года.

Украинским покупателям новый Qashqai будут продавать в пяти комплектациях. Уже в базовой комплектации будет большой набор оборудования, современных технологи и систем активной безопасности.

Базовая комплектация – Visia. Она получила Full LED фары, несколько систем активной безопасности, интеллектуальный круиз-контроль, 7-дюймовый дисплей на приборной панели и др. Цена - 697 020 гривен.

В более дорогих комплектациях сенсорной дисплей на 9 дюймов, 18-дюймовые колесные диски, расширенный набор систем активной безопасности.

В топовой комплектации Tekna+ новый Qashqai получил дополнительно 19-дюймовые легкосплавные колесные диски, передние сиденья с функцией массажа, аудиосистему Bose и др. Стоит такая комплектация от 1 071 900 гривен.

В Украине у Qashqai нового поколения будет только 1,3 л бензиновый двигатель DIG-T мощностью 130 л.с. или 150 л.с., в зависимости от коробки передач. Кстати, будет два варианта коробки передач – 6-ступенчатая механическая и Xtronic.

Как мы уже говорили, у украинских дилеров новый Nissan Qashqai появится в январе 2022 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Nissan Leaf нового, третьего, поколения, который появится к 2025 году, изменит форму кузова и станет компактным кроссовером.