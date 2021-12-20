Сильный снегопад парализовал дорожное движение в Киеве
По всему городу фиксируют пробки и ДТП.
В Киеве вечером в понедельник, 20 ноября, начался сильный снегопад, что сразу привело к значительным пробкам на дорогах. На картах Google Maps сообщается о десятках ДТП по всему городу.
Пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко сообщила, что на улицы города вышли около 300 спецавтомобилей коммунального предприятия "Киевавтодор". Они обрабатывают дороги, мосты и тротуары противогололедными средствами.
Мэр призвал водителей быть осторожными и не парковать машины там, где они будут мешать снегоуборочной технике расчищать дороги и проезды.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Киеве ожидается значительное похолодание. Уже ночью температура снизится до 9-11 градусов мороза, днем будет до 7-9 градусов мороза. На дорогах столицы ожидается гололедица. Возможен небольшой снег.
Холодная погода с морозами сохранится в среду и четверг. В Киеве начали работать первые пункты обогрева, где можно получить первую медицинскую помощь, выпить горячего чая. Несколько пунктов имеют банки одежды, где при необходимости можно взять себе теплую одежду и обувь.