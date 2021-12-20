Сильный снегопад парализовал дорожное движение в Киеве

По всему городу фиксируют пробки и ДТП.

Фото: t.me/kyiv_n

В Киеве вечером в понедельник, 20 ноября, начался сильный снегопад, что сразу привело к значительным пробкам на дорогах. На картах Google Maps сообщается о десятках ДТП по всему городу.

Пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко сообщила, что на улицы города вышли около 300 спецавтомобилей коммунального предприятия "Киевавтодор". Они обрабатывают дороги, мосты и тротуары противогололедными средствами.

Мэр призвал водителей быть осторожными и не парковать машины там, где они будут мешать снегоуборочной технике расчищать дороги и проезды.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Киеве ожидается значительное похолодание. Уже ночью температура снизится до 9-11 градусов мороза, днем будет до 7-9 градусов мороза. На дорогах столицы ожидается гололедица. Возможен небольшой снег.