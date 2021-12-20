Ремонт дороже авто: украинцам рассказали правду про “битки“ из США

Украинцы ежегодно покупают на американских онлайн-аукционах десятки тысяч битых автомобилей. Иногда за такую машину платят гораздо дороже, чем первоначально заявлял посредник. Один из участников группы в Facebook "Автоэксперты IAAI & Copart" рассказал о том, с какими "подводными камнями" он столкнулся при покупке автомобиля в США.

Ремонт дороже авто: украинцам рассказали правду про “битки“ из США

В июле 2021 года украинец купил на американском страховом аукционе Copart автомобиль Mersedes-Benz 2015 года выпуска с незначительными повреждениями. За него он заплатил, учитывая комиссии, 10 463 долларов.

Он считал, что нужно будет заменить или отремонтировать левые задние и передние фары, левое переднее крыло, восстановить подушки безопасности. Посредник, который непосредственно покупал машину, оценил стоимость ее ремонта в 2,5 тысячи долларов.

Ремонт дороже авто: украинцам рассказали правду про “битки“ из США

Однако, после того, как автомобиль доставили в Украину, оказалось, что отремонтировать и восстановить нужно гораздо больше, чем было заявлено первоначально.

В частности, пришлось заменить пиропатроны в ремнях, восстановить торпеду, перетянуть потолок, пропаять передний бампер, покрасить бамперы, три крыла и капот, заменить защиту днища, а также поменять подрамник, рулевую рейку, два передних диска, задние тормозные колодки, и купить новые покрышки, домкрат, жилет, знак аварийной остановки и огнетушитель, и др.

Ремонт дороже авто: украинцам рассказали правду про “битки“ из США

В конечном итоге, покупателю Mersedes-Benz пришлось вложить в его восстановление около 11,5 тысячи долларов. То есть в 4,6 раза дороже, чем заявлял посредник. В итоге украинце потратил на этот автомобиль почти 30 тысяч долларов. В Украине такая же модель стоит примерно на 5 тысяч долларов дешевле. Причем, с меньшим пробегом.

Напомним, ранее стало известно, что "битки" из США снова подорожают.


Максимов Віталій, Тудей

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