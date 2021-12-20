Украинцы стали больше платить за б/у автомобили

По данным Factum Group Ukraine, с сентября 2020 года по сентябрь 2021 года средний бюджет на автомобиль среди украинцев увеличился с 9 500 до 10 500 долларов. В Украине 80% покупателей выбирают себе автомобиль в Сети.

За год средняя стоимость автомобилей, которые покупали украинцы через сервисы частных объявлений, выросла почти вдвое – с 4 700 долларов до 8 000 долларов. В среднем на поиск и покупку автомобиля украинцы тратят 2,4 месяца.

Чаще всего в Украине сейчас продают автомобили с бензиновым двигателем, с ГБО и дизельные машины.

Явным лидером по количеству предложений в 2021 году стал Volkswagen - 36 тыс. объявлений со средней стоимостью 7 900 долларов. У Opel и Ford было по 23 тыс. объявлений о продаже со средней стоимостью 4 400 и 7 200 долларов соответственно. У Renault и Mercedes-Benz было по 18 тыс. объявлений за 6 200 и 9 400 долларов соответственно;

Для 76% украинцев, которые покупают б/у автомобиль, главным фактором является его цена. Для 71% покупателей – год выпуска, а для 64% покупателей – состояние авто. Меньше всего украинцев беспокоит пробег по Украине и цвет автомобиля.

Между тем, глава Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко считает, что в 2022 году в Украине стоимость б/у автомобилей может увеличиться на 25-30%. В Европе уже цены увеличились.

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