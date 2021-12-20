В МАУ передумали сокращать количество рейсов в Италию

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» сообщает о решении сохранить рейсы в Италию в полном объеме. Об этом говорится в сообщении компании.

В МАУ передумали сокращать количество рейсов в Италию
Фото: pravda.com.ua

Позиция компании

По итогам дополнительного рыночного анализа поводом для этого стало сохранение существенного въездного трафика из Италии в Украину и достаточный объем нетуристического выездного потока в обратном направлении.

Путешествие в Италию

В настоящее время авиакомпания МАУ проводит рейсы в Рим и Милан, в частности:

  • Киев (KBP) — Рим (FCO) — Киев (KBP)
  • Киев (KBP) — Милан (MXP) — Киев (KBP)

При этом, учитывая усиление ограничений со стороны Министерства здравоохранения Италии, авиакомпания позволит украинским туристам бесплатно переоформить билеты на другие даты или маршрут, оформить промокод или возврат средств.

Предыстория

Ранее «Минфин» сообщал, что в МАУ заявили о сокращении частот между Украиной и Италией, а именно уменьшении количества рейсов в Рим и Милан на период с января по февраль 2022 года в связи с усилением карантинных ограничений для путешествующих из Украины со стороны Министерства здравоохранения в Италии.

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