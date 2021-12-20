Камеры будут штрафовать за проезд по полосе общественного транспорта

В Украине камеры автофиксации нарушений ПДД теперь могут определять автомобили, которые не имеют права двигаться по полосе общественного транспорта. Теперь такое правонарушение фиксируется в автоматическом режиме, сообщил Первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

По его словам, к системе фиксации в автоматическом режиме поступают сведения о предоставленных Государственной службой по безопасности на транспорте лицензий в сфере хозяйственной деятельности, связанной с перевозками пассажиров. Это дает законные основания водителям с имеющимся разрешительным документом пользоваться полосой для маршрутных транспортных средств.

Остальных водителей, проезжающих по полосе движения общественного транспорта, теперь будут штрафовать в автоматическом режиме при помощи камер. Конечно, там, где установлены камеры.

В Украине сейчас за водителями следят около 250 камер автофиксации нарушений ПДД. К 2024 году их будет около 1,5 тысячи.

Ранее стало известно, что в 2022 году система автофиксации нарушений ПДД, которая до сих пор могла только выявлять автомобили, превышающие скоростной режим, получит новые функции. В частности, камеры начнут фиксировать машины, которые двигаются на красный сигнал светофора.

Между тем, пока дорожные камеры не справляются со своей прямой обязанностью. Количество ДТП не стало меньше. В Украине с января по октябрь 2021 года зарегистрировали 154 480 дорожных аварий. Это на 14% больше, чем за такой же период 2020 года.