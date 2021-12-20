В Киеве по техническим причинам отменили ряд рейсов городской электрички

В Киеве отменили несколько рейсов городской электрички.

Об этом сообщается на сайте "Киевпасстранса".

Отмечается, что транспорт не будет ходить с 20 декабря по техническим причинам.

"Внимание! 20 декабря 2021 года отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички: по кольцу: 7307, 7308, 7315, 7316; челноки: 7402, 7501, 7503, 7505, 7507, 7502, 7413, 7636, 7638, 7640 по техническим причинам. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.

Сроки возобновления работы электрички не назвали.

Напомним, городская электричка была создана в 2011 году. Под нее на баланс "Киевпасстранса" передали 10 электропоездов.