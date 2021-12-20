В Киеве по техническим причинам отменили ряд рейсов городской электрички

Сроки возобновления работы электрички не назвали.

В Киеве по техническим причинам отменили ряд рейсов городской электрички
Фото: Макс Левин

В Киеве отменили несколько рейсов городской электрички.

Об этом сообщается на сайте "Киевпасстранса".

Отмечается, что транспорт не будет ходить с 20 декабря по техническим причинам.

"Внимание! 20 декабря 2021 года отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички: по кольцу: 7307, 7308, 7315, 7316; челноки: 7402, 7501, 7503, 7505, 7507, 7502, 7413, 7636, 7638, 7640 по техническим причинам. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.

Сроки возобновления работы электрички не назвали.

Напомним, городская электричка была создана в 2011 году. Под нее на баланс "Киевпасстранса" передали 10 электропоездов.

В 2019 году "Укрзализныця" предложила вернуть городскую электричку Киева на свой баланс и интегрировать ее в систему пригородных перевозок Kyiv City Express.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Подразделение Harley-Davidson выходит на биржу с оценкой $1,7 миллиардаПодразделение Harley-Davidson выходит на биржу с оценкой $1,7 миллиарда
Renault Zoe заработал 0 звезд из 5 возможных за безопасностьRenault Zoe заработал 0 звезд из 5 возможных за безопасность
Укрзализныця вернет пассажирам часть денег за купленные билетыУкрзализныця вернет пассажирам часть денег за купленные билеты
Лоукостер Wizz Air неожиданно объявил об отмене 36 рейсовЛоукостер Wizz Air неожиданно объявил об отмене 36 рейсов
ГСЧС заказала у "Антонова" пожарный самолет Ан-32ПГСЧС заказала у "Антонова" пожарный самолет Ан-32П
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве на Малой Житомирской провалился асфальт, под которым обнаружили подвалВ Киеве на Малой Житомирской провалился асфальт, под которым обнаружили подвал
На бульваре Шевченко в Киеве во второй раз за пять дней образовался провалНа бульваре Шевченко в Киеве во второй раз за пять дней образовался провал
Лоукостер Wizz Air неожиданно объявил об отмене 36 рейсовЛоукостер Wizz Air неожиданно объявил об отмене 36 рейсов
В Киеве произошла авария с участием "скорой", двое медиков получили травмыВ Киеве произошла авария с участием "скорой", двое медиков получили травмы
В Киеве на "Лесной" бус врезался в отбойник и проехался по немуВ Киеве на "Лесной" бус врезался в отбойник и проехался по нему
Водитель и пассажир рейсового автобуса, попавшего в ДТП под Тернополем, скончались в больницеВодитель и пассажир рейсового автобуса, попавшего в ДТП под Тернополем, скончались в больнице
Рейсовый автобус попал в ДТП вблизи Тернополя, пострадали 9 человекРейсовый автобус попал в ДТП вблизи Тернополя, пострадали 9 человек
В Киеве за неправильную парковку эвакуировали на штрафплощадку суперкар FerrariВ Киеве за неправильную парковку эвакуировали на штрафплощадку суперкар Ferrari
Wizz Air отменил десятки авиарейсов из УкраиныWizz Air отменил десятки авиарейсов из Украины
В Киеве обнаружили подпольный "сервисный центр МВД", продававший водительские права за $800В Киеве обнаружили подпольный "сервисный центр МВД", продававший водительские права за $800
Последние новости
Подгружаем последние новости