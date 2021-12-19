На Черниговщине депутат горсовета сбил насмерть велосипедиста и хотел сбежать
Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.
В городе Бахмач Черниговской области 54-летний депутат городского совета сбил велосипедиста и пытался бежать.
Об этом сообщили в областной полиции.
"18 декабря около 20 часов в полицию поступило сообщение о том, что на улице Батуринской в Бахмаче произошло ДТП: водитель легкового автомобиля столкнулся с велосипедистом", - говорится в сообщении.
После этого водитель пытался покинуть место происшествия, однако не справился с управлением и съехал в кювет.
Пострадавший от полученных телесных повреждений скончался по дороге в больницу.
Полиция установила личность водителя автомобиля – это 54-летний депутат городского совета.
Полицейские задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса.
По этому факту полиция открыла производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего).
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.
Напомним, летом водитель под наркотиками вблизи Ивано-Франковска сбил насмерть велосипедиста, 40-летний мужчина погиб на месте ДТП.