На Черниговщине депутат горсовета сбил насмерть велосипедиста и хотел сбежать

В городе Бахмач Черниговской области 54-летний депутат городского совета сбил велосипедиста и пытался бежать.

Об этом сообщили в областной полиции.

"18 декабря около 20 часов в полицию поступило сообщение о том, что на улице Батуринской в Бахмаче произошло ДТП: водитель легкового автомобиля столкнулся с велосипедистом", - говорится в сообщении.

После этого водитель пытался покинуть место происшествия, однако не справился с управлением и съехал в кювет.

Пострадавший от полученных телесных повреждений скончался по дороге в больницу.

Полиция установила личность водителя автомобиля – это 54-летний депутат городского совета.

Полицейские задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса.

По этому факту полиция открыла производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего).

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, летом водитель под наркотиками вблизи Ивано-Франковска сбил насмерть велосипедиста, 40-летний мужчина погиб на месте ДТП.