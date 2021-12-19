Китайская компания Nio представила электромобиль ET5 с запасом хода более 1000 км

На этой неделе китайский производитель электромобилей Nio представил на специальном мероприятии новую модель ET5, которая станет самым компактным и доступным решением в линейке, при этом использующим платформу новейшего поколения. Продвинутые функции помощи водителю сочетаются в этом транспортном средстве с запасом хода до 1000 км и ценой от $51 400 на китайском рынке.

Источник изображения: Nio

Попутно Nio заявила о готовности начать поставки с 28 марта 2022 года седанов ET7, которые в модельной иерархии стоят выше, но до сих пор не были готовы к серийному производству. С 20 января первые клиенты смогут подтвердить заказы на поставку седанов ET7. На этапе подготовки к производству специалистом Nio удалось уменьшить время разгона до 100 км/ч до 3,8 секунды, а коэффициент аэродинамического сопротивления был улучшен до 0,208.

Если вернуться к дебютировавшему на днях более компактному ET5, то среди его характеристик производитель упоминает способность разгоняться до 100 км/ч за 4,3 секунды, а также останавливаться с этой скорости до нуля за 33,9 метра. В данном случае хорошая динамика подкрепляется и эффективной тормозной системой, что важно для безопасности. Коэффициент динамического сопротивления не превышает 0,24, дверные ручки традиционно утоплены в кузовные панели, а при изготовлении кузова использовались высокопрочные стали и алюминий, что позволило снизить массу без ущерба для жёсткости на кручение, которая достигает 34 000 Н·м/град.

Для седана Nio ET5 предусмотрено три варианта ёмкости аккумулятора. В базовой версии он способен хранить 75 кВт·ч электроэнергии и проезжать 550 км по китайскому циклу 550 км без подзарядки. Средняя комплектация предлагает батарею ёмкостью 100 кВт·ч с расчётным запасом хода 700 км, а старшая увеличивает эти показатели в полтора раза, обеспечивая движение без подзарядки на 1000 км с лишним.

Источник изображения: Nio

Интерьер Nio ET5 использует уже традиционного для машин марки голосового ассистента со встроенной камерой, следящей за водителем. Окружающая подсветка имеет 256 оттенков, акустическая система обеспечивает окружающий звук Dolby Atmos 7.1.4, в центре консоли расположен сенсорный дисплей с диагональю 10,2 дюйма, сосредотачивающий на себе функции управления бортовыми системами. В качестве опции будут предлагаться и очки дополненной реальности, позволяющие создать ощущение взаимодействия с 201-дюймовым дисплеем, удалённым от водителя на шесть метров. Скорее всего, использование развлекательных функций будет доступно только во время стоянки. Машина оснащена продвинутыми системами помощи водителю, которые позволяют ей маневрировать в различных ситуациях, включая визит на станцию замены тяговой батареи на заряженную. Поддерживается возможность доступа в салон при помощи цифрового ключа и интерфейса UWB.

В Китае, где ET5 появится в продаже в сентябре будущего года, стоимость электромобиля стартует с $51 450, но желающие менять батарею по подписке смогут получить машину за $40 468, и при этом в дальнейшем ежемесячно вносить абонентскую плату. На специальных станциях батарея меняется на заряженную в автоматическом режиме всего за пять минут, после чего электромобиль может продолжать движение с полным запасом хода.

Nio уже осваивает рынок Норвегии и готовится выйти на рынки Германии, Нидерландов, Швеции и Дании в 2022 году. К середине десятилетия марка рассчитывает продавать свою продукцию более чем в 25 странах и регионах мира.



