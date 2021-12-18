Больше без жалоб: VW Golf получит обновленную систему MIB3

Volkswagen объявил, что скоро его популярный автомобиль Volkswagen Golf получит обновленную информационно-развлекательную систему с новым программным и аппаратным обеспечением. Так немецкий автогигант отреагировал на жалобы своих клиентов.

Сейчас покупателям предлагают VW Golf восьмого поколения. Он оснащается информационно-развлекательной системой MIB3, которая отличается небольшим количеством физических кнопок. Но эта система подвергается критике из-за того, что она медленно реагирует и иногда совершает ошибки.

Компания Volkswagen сообщила, что теперь Golf будет оснащаться обновленной системой MIB3. Утверждается, что она будет работать на 25% быстрей. Кроме того, система стала более понятной.

Также внесены серьезные изменения в систему управления распознаванием голоса. Она оптимизирована, чтобы работать быстрее и давать более точные ответы на общие вопросы. Теперь система лучше понимает естественное голосовое управление, поэтому фраза "Мне холодно" заставит автомобиль включить обогрев.

Цифровой микрофон теперь распознает разницу между голосом водителя и пассажира, а это означает, что он может отдельно настраивать кондиционер. Утверждается, что голосовое управление теперь имеет 95-процентный уровень понимания.

Напомним, сразу после начала продаж Volkswagen Golf восьмого поколения у него нашли дефект в программном обеспечении, который нарушал работу системы вызова экстренных служб. Из-за этого немцам пришлось приостановить поставки и отозвать уже переданные клиентам автомобили для обновления прошивки.

Ранее стало известно, что Volkswagen к 2030 году полностью откажется от использования в своих автомобилях механической коробки передач.