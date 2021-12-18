Какими автомобилями владельцы довольны больше и меньше всего

Опубликованы результаты исследования индекса удовлетворенности клиентов новыми автомобилями.

Провела его американская организация ACSI и результаты оказались весьма интересными. Об этом сообщает сайт Carscoops.

В ACSI опросили 4888 американских водителей с 6 июля 2020 года по 28 июня 2021 года. Их попросили оценить их опыт с новыми авто по шкале от 0 до 100 баллов по 12 разным параметрам:

  1. Безопасность
  2. Надежность
  3. Управляемость
  4. Дизайн экстерьера
  5. Качество салона
  6. Комфорт
  7. Качество мультимедиа
  8. Надежность мультимедиа
  9. Технологии
  10. Экономичность
  11. Гарантия
  12. Информативность сайта производителя

Средний показатель удовлетворенности клиентов составил 78 баллов. Больше всего довольны владельцы Honda – 82 балла. Второе место делят сразу три бренда: у BMW, Lexus и Subaru по 81 баллу. Далее следуют Audi, Ram и Tesla (по 80 баллов). Выше среднего также показатель у Hyundai, Mazda и Toyota – по 79 баллов. Меньше всего владельцы удовлетворены автомобилями марок Infiniti (75 баллов), Mitsubishi (71) и Chrysler (70).

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