Какими автомобилями владельцы довольны больше и меньше всего

Опубликованы результаты исследования индекса удовлетворенности клиентов новыми автомобилями.

Провела его американская организация ACSI и результаты оказались весьма интересными. Об этом сообщает сайт Carscoops.

В ACSI опросили 4888 американских водителей с 6 июля 2020 года по 28 июня 2021 года. Их попросили оценить их опыт с новыми авто по шкале от 0 до 100 баллов по 12 разным параметрам:

Безопасность Надежность Управляемость Дизайн экстерьера Качество салона Комфорт Качество мультимедиа Надежность мультимедиа Технологии Экономичность Гарантия Информативность сайта производителя

Средний показатель удовлетворенности клиентов составил 78 баллов. Больше всего довольны владельцы Honda – 82 балла. Второе место делят сразу три бренда: у BMW, Lexus и Subaru по 81 баллу. Далее следуют Audi, Ram и Tesla (по 80 баллов). Выше среднего также показатель у Hyundai, Mazda и Toyota – по 79 баллов. Меньше всего владельцы удовлетворены автомобилями марок Infiniti (75 баллов), Mitsubishi (71) и Chrysler (70).