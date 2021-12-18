В Украине на продажу выставили автомобиль за 400 тысяч долларов
Александр Слобоженко – известная личность не только в мире так называемого арбитража, но и среди любителей суперкаров. Ведь у этого 23-летнего парня есть целый автопарк, а для повседневной езды есть заряженный Mercedes S-класса с личным водителем и Ленд Крузером на хвосте.
Как ранее сообщал
За почти новую Ламбо, Слобоженко хочет получить 400 тысяч долларов. А причиной продажи, как пишет основатель компании Traffic Devils, является «цель — смена на новый суперкар. Если машина до весны-лета не уйдет, то оставлю еще на сезон у себя, реальных причин для продажи нету», — пишет Слобоженко в Инстаграм.