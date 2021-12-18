В Украине на продажу выставили автомобиль за 400 тысяч долларов

Александр Слобоженко – известная личность не только в мире так называемого арбитража, но и среди любителей суперкаров. Ведь у этого 23-летнего парня есть целый автопарк, а для повседневной езды есть заряженный Mercedes S-класса с личным водителем и Ленд Крузером на хвосте.

Как ранее сообщал «ТопЖыр» , у Слобоженко был тюнингованный McLaren, а летом 2021 года он приобрел лимитированный Lamborghini Huracan Evo Fluo Capsule. Но итальянский суперкар, похоже, Александру уже поднадоел, потому что, по информации TopGeek, Александр выставил его на продажу.

За почти новую Ламбо, Слобоженко хочет получить 400 тысяч долларов. А причиной продажи, как пишет основатель компании Traffic Devils, является «цель — смена на новый суперкар. Если машина до весны-лета не уйдет, то оставлю еще на сезон у себя, реальных причин для продажи нету», — пишет Слобоженко в Инстаграм.