Hyundai Santa Fe получил шестиместную версию

Компания Hyundai официально представила обновленный среднеразмерный кроссовер Hyundai Santa Fe. Главная новость – кроссовер получил шестиместную версию, которой раньше у него еще никогда не было.

Hyundai Santa Fe получил шестиместную версию

Сейчас покупателям предлагают Santa Fe четвертого поколения (с 2018 года). Нового поколения у него пока еще нет, но зато появилась обновленная версия. У нее новая решетка радиатора, новые бамперы, рестайлинговые фары и задние фонари. Также произошли изменения и в салоне (новые материалы и дополнительное оборудование).

Среди новых технологий - управление со смартфона. В комплектации Prestige есть система предотвращения столкновений, система безопасности при выходе, а также оповещение пассажиров на заднем сиденье для повышения безопасности.

Hyundai Santa Fe получил шестиместную версию

До сих пор у Hyundai Santa Fe было только две версии – на 5 и 7 человек. Теперь есть версия на 6 человек. У нее в среднем ряду установлены два капитанских кресла с индивидуальными подлокотниками.

В линейке двигателей никаких изменений не произошло. Во всяком случае, источники об этом молчат.

В Украине сейчас Hyundai Santa Fe стоит от 1 043 700 гривен с 2,5 л бензиновым двигателем (180 л.с.) и с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Версия с 2,2 л дизелем (202 л.с.) и с 8DCT 4WD стоит от 1 231 000 гривен.

Hyundai Santa Fe получил шестиместную версию

Напомним, ранее стало известно, что Hyundai разработает бюджетный электрический компактный кроссовер. Он получит электропривод нового поколения.


Максимов Віталій, Тудей

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