ТОП-4 самых надежных б/у кроссоверов в мире

Во многих странах мира самые популярные автомобили – это кроссоверы. Бум таких машин продолжается уже несколько лет и не планирует заканчиваться. В линейке практически каждого автопроизводителя сейчас есть паркетники. На вторичном рынке их тоже очень много. Какой выбрать самый надежный? В этом поможет новый отчет немецких экспертов T?V-Report 2022.

ТОП-4 самых надежных б/у кроссоверов в мире

Mercedes-Benz GLC

В категории кроссоверов в возрасте 2-3 лет первое место занял немецкий премиальный кроссовер Mercedes-Benz GLC (см. фото вверху), у которого уровень дефектов составляет 1,5% при пробеге 54 000 км. Это первое поколение GLC (оно появилось в 2015 году). В линейку двигателей входят бензиновые и дизельные силовые агрегаты. Есть также гибридная версия.

На втором месте в категории кроссоверов в возрасте 2-3 лет находится еще один представитель Германии - VW T-Roc. У него уровень дефектов составляет 2% при среднем пробеге 34 000 км. Это первое поколение компактного паркетника компании Volkswagen (оно появилось в 2017 году).

Audi Q2

ТОП-4 самых надежных б/у кроссоверов в мире

Среди кроссоверов в возрасте от 4 до 5 лет самым надежным признан Audi Q2. У него уровень дефектов составляет 2,1% при пробеге 45 000 км. Кстати, Q2 на данный момент - самый маленький паркетник в модельной линейке Audi.

В этой же возрастной категории на втором месте Mazda CX-3 с уровнем дефектов 3,5% и со средним пробегом 51 000 км. Эту модель японцы выпускают с 2014 года, и до сих пор покупателям предлагают ее первое поколение (правда, было несколько обновлений).

Suzuki SX4

ТОП-4 самых надежных б/у кроссоверов в мире

Этот кроссовер самый надежный в категории 6-7 лет. У него уровень надежности составляет 6,1% при среднем пробеге 79 000 км.

BMW X1

ТОП-4 самых надежных б/у кроссоверов в мире

В категории самых надежных кроссоверов в возрасте 10-11 лет первое место занял компактный BMW X1 первого поколения. У него уровень надежности составляет 15% при среднем пробеге 134 000 км.

Напомним, ранее эксперты назвали пять кроссоверов, которые можно покупать даже с большим пробегом.


Максимов Віталій, Тудей

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