Кличко открыл обновленный участок Большой Окружной дороги

Длина участка – 1200 метров.

Кличко открыл обновленный участок Большой Окружной дороги
Фото: ukravtodor.gov.ua

Мэр Киева Виталий Кличко открыл проезд по новому участку Большой Окружной дороги – от проспекта Маршала Рокоссовского до улицы Богатырской с транспортной развязкой на разных уровнях. Об этом сообщает официальный сайт КГГА.

Кличко отметил, что город, даже в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией, продолжает развиваться и реализовывать новые инфраструктурные проекты.

«Все мы знаем, какую сегодня нагрузку на транспортную инфраструктуру Киева создает транзитный транспорт. Ежедневно через столицу проезжает более 4 тысяч грузовых авто. Город давно говорит, что единственным решением проблемы большого транзита через столицу является строительство Киевской окружной дороги вокруг города – проекта, который должен быть осуществлен правительством. Чтобы транзитный транспорт не следовал через столицу, усложняя трафик и разрушая дороги в городе. Делаем все от нас зависящее, чтобы создать более комфортные условия для киевлян», – отметил мэр.

Он добавил, что длина участка 1200 метров.

«Сегодня открываем автосообщение по новому участку Кольцевой – от улицы Семьи Кульженко до улицы Богатырской. И транспортную развязку на улице Богатырской. Этот объект был в планах строительства еще с 2008 года. И только мы его воплотили. Протяженность нового участка дороги – почти 1200 метров. Также мы построили два путепровода. Один над железной дорогой и путепровод над улицей Богатырской», – отметил Кличко.

Он подчеркнул, что на участке установили современное освещение, обустроили пешеходные тротуары, велодорожки и 480 метров шумозащитного экрана.

«Открытие здесь автомобильного движения сделает прямое транспортное сообщение от Минского проспекта до улицы Богатырской. Это значительно упростит передвижение автотранспорта в сторону центра столицы и в направлении Вышгорода. А также часть транзитного транспорта не будет ехать через весь город, усложняя трафик. В планах города – продолжить этот путь и соединить его с Оболонским проспектом. Работы по строительству нового участка уже начаты», – подчеркнул мэр.

Напомним, во время своего отчета Виталий Кличко сообщил, что в текущем году в столице отремонтировали 198 объектов дорожной инфраструктуры. А за последние несколько лет в городе обновили 410 улиц, мостов и путепроводов – более 1200 км столичных дорог.

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