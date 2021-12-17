В Краматорске на стоянке больницы сгорело 10 "скорых"

Полиция выясняет причины возгорания.

В Краматорске произошел пожар на территории Центральной областной диспетчерской скорой помощи. В результате пострадали 10 автомобилей скорой помощи.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Донецкой области.

Фото: dn.npu.gov.ua

"17 декабря около 09:00 в дежурную часть Краматорского РУП поступило сообщение от сотрудника ГСЧС о возгорании в гараже Центральной областной диспетчерской СМП в Краматорске. На месте происшествия работали спасатели и следственно-оперативная группа Краматорского РУП ГУНП в Донецкой области", - говорится в сообщении.

О пострадавших не сообщается. Отмечается, что все сотрудники станции были эвакуированы.

В настоящее время устанавливается причина сгорания. После получения официальных выводов от ГСЧС событиям будет дана правовая квалификация.

Напомним, 16 декабря под Киевом загорелась маршрутка, в которой ехали 20 пассажиров и водитель. Погибших и травмированных нет. Судя по фото, автомобиль полностью выгорел.

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