В Краматорске на стоянке больницы сгорело 10 "скорых"
Полиция выясняет причины возгорания.
В Краматорске произошел пожар на территории Центральной областной диспетчерской скорой помощи. В результате пострадали 10 автомобилей скорой помощи.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Донецкой области.
"17 декабря около 09:00 в дежурную часть Краматорского РУП поступило сообщение от сотрудника ГСЧС о возгорании в гараже Центральной областной диспетчерской СМП в Краматорске. На месте происшествия работали спасатели и следственно-оперативная группа Краматорского РУП ГУНП в Донецкой области", - говорится в сообщении.
О пострадавших не сообщается. Отмечается, что все сотрудники станции были эвакуированы.
В настоящее время устанавливается причина сгорания. После получения официальных выводов от ГСЧС событиям будет дана правовая квалификация.
Напомним, 16 декабря под Киевом загорелась маршрутка, в которой ехали 20 пассажиров и водитель. Погибших и травмированных нет. Судя по фото, автомобиль полностью выгорел.