Под Днепром открыли движение по первой объездной дороге города

На Днепропетровщине открыли движение по Южному обходу областного центра. Для Днепра это первая объездная дорога, ее построили с нуля в рамках программы президента Владимира Зеленского «Большая стройка». 7-километровая магистраль соединила трассу Н-08 с Южным мостом в Днепре, сообщает Днепропетровская ОГА.

«В этом году в Днепропетровской области построено и отремонтировано более 550 км дорог – государственных и местных. Среди самых масштабных проектов – объездная дорога Днепра, по которой уже открыли движение. Она разгрузит город от транзитного транспорта. А значит, фуры не будут разрушать улицы областного центра», – рассказал глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Новый Южный обход – трасса 1-й категории: по две полосы в каждую сторону. В общей сложности сделали 7 слоев «дорожной одежды». Между ними на отдельных участках проложили геомембрану, которая будет защищать автодорогу от попадания грунтовых вод и способствовать водоотводу во время осадков. На дороге нанесена специальная «пластиковая» светящаяся ночью разметка.

«Основное полотно магистрали усилили специальной георешеткой. Такая полипропиленовая сетка защищает покрытие от воздействия грузовиков с большим весом. Делает его более стойким и предупреждает трещины. Дорога рассчитана на любые легковые и грузовые автомобили», – рассказал начальник Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Александр Коломийцев.

Первыми новый путь опробовали «на прочность» раритетные ГАЗ, ЗИС, ЗИЛ, КАВЗ 30-70-х годов ХХ века и современные грузовики «Ford». Общий вес автомобилей – более 500 тонн.

Грузовики проехали по новой двухуровневой транспортной развязке, которую построили на пересечении объездной с Аэропортовской улицей. Путепровод разделяет два потока транспорта: транзита и местных автомобилей.

Пропускная способность Южного обхода Днепра – до 20 тыс. машин в сутки.

Напомним, 1 декабря во время ежегодного Послания о внутреннем и внешнем положении Украины Президент Владимир Зеленский сообщил, что по инициированной им программе «Большая стройка» в Украине уже отремонтировали и построили в общей сложности 13 тысяч км дорог.