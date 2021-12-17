"Укрзализныця" назначила шесть дополнительных поездов на новогодние праздники

Это связано с большим спросом в этот период.

"Укрзализныця" назначила шесть дополнительных поездов на новогодние праздники
Фото: Александр Рудоманов

В связи с повышенным спросом в период новогодних праздников "Укрзализныця" назначает шесть дополнительных поездов.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Так, назначены поезда:

  • №266/265 Киев – Херсон, отправление из Киева и Херсона 31 декабря;

  • №222/221 Херсон – Киев, отправление из Киева и Херсона 31 декабря;

  • №123/124 Киев – Одесса, отправление из Киева 31 декабря, из Одессы – 1 января.

№239/240 Киев – Ужгород, отправление из Киева с 24 декабря по 8 января через день в 19:25 и прибытие в Ужгород в 12:09. В обратном направлении из Ужгорода поезд будет отправляться в 22:26 и прибывать в Киев в 14:45.

№170/253 Киев – Харьков, отправление из Киева 31 декабря в 13:50 и прибытие в Харьков в 22:20. В обратном направлении поезд будет отправляться 31 декабря в 23:29, в Киев будет прибывать в 8:28.

№173/192 КиевЛьвов, отправление из Киева 31 декабря в 6:57, во Львов будет прибывать в 16:58. Со Львова отправление 31 декабря в 23:19 и прибытие в Киев в 6:26.

Напомним, ранее "Укрзализныця" назвала самые популярные направления на новогодние праздники – это преимущественно областные центры Западной Украины.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Подразделение Harley-Davidson выходит на биржу с оценкой $1,7 миллиардаПодразделение Harley-Davidson выходит на биржу с оценкой $1,7 миллиарда
Лоукостер Wizz Air неожиданно объявил об отмене 36 рейсовЛоукостер Wizz Air неожиданно объявил об отмене 36 рейсов
Renault Zoe заработал 0 звезд из 5 возможных за безопасностьRenault Zoe заработал 0 звезд из 5 возможных за безопасность
Укрзализныця вернет пассажирам часть денег за купленные билетыУкрзализныця вернет пассажирам часть денег за купленные билеты
В Украине начали разыгрывать автомобили между вакцинированнымиВ Украине начали разыгрывать автомобили между вакцинированными
Блок рекламы


Похожие новости
"Укрзализныця" назвала самые популярные направления путешествий на новогодние праздники"Укрзализныця" назвала самые популярные направления путешествий на новогодние праздники
"Укрзализныця" на зимние праздники запускает "Лыжный экспресс" Киев - Славское"Укрзализныця" на зимние праздники запускает "Лыжный экспресс" Киев - Славское
"Укрзализныця" сообщила о задержке поездов на участке Чернигов - Нежин"Укрзализныця" сообщила о задержке поездов на участке Чернигов - Нежин
"Укрзализныця" запускает 19 новых поездов, еще 49 – ускорят"Укрзализныця" запускает 19 новых поездов, еще 49 – ускорят
В Запорожье маршрутка въехала в грузовик, пострадали шесть человекВ Запорожье маршрутка въехала в грузовик, пострадали шесть человек
"Укрзализныця" предупреждает о задержке поездов с 15 по 19 ноября"Укрзализныця" предупреждает о задержке поездов с 15 по 19 ноября
"Укрзализныця" увеличивает количество поездов в "Буковель" и организует автобусные трансферы на курорт"Укрзализныця" увеличивает количество поездов в "Буковель" и организует автобусные трансферы на курорт
"УЗ" планирует за два года купить у Крюковского завода 600 пассажирских вагонов и 20 дизель-поездов"УЗ" планирует за два года купить у Крюковского завода 600 пассажирских вагонов и 20 дизель-поездов
"Президентская" авиакомпания получила права на шесть внутренних рейсов и два международных"Президентская" авиакомпания получила права на шесть внутренних рейсов и два международных
На Киевщине автобус с белорусами столкнулся с грузовиком, шесть человек - в больнице (обновлено)На Киевщине автобус с белорусами столкнулся с грузовиком, шесть человек - в больнице (обновлено)
Последние новости
Подгружаем последние новости