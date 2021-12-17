В 2022 году в Украине появятся новые китайские SUV и кроссоверы

В 2022 году в Украине начнутся продажи сразу трех новых моделей китайского бренда Haval, который входит в концерн Great Wall, сообщила пресс-служба Haval. Это внедорожник Haval Dargo, гибридный кроссовер Haval H6 третьего поколения и кросс-купе Haval H6.

Первым, в марте 2022 года, на украинском рынке появится Haval Dargo. Его длина составляет 4620 мм, ширина – 1910 мм, а высота - 1780 мм. Дорожный просвет - 200 мм.

Под капотом у Dargo находится 2,0 л бензиновый двигатель мощностью 192 л.с., который работает вместе с 7-ступенчатой коробкой DCT с двумя сцеплениями. Интеллектуальный полный привод 4WD дополнен электронной блокировкой дифференциала.

Главные "изюминки" интерьера – двухэтажный центральный тоннель, виртуальная приборная панель, информационно-развлекательная система с закругленным с одной стороны сенсорным дисплеем.

В апреле 2022 года украинцам предложат гибридный кроссовер Haval H6 третьего поколения. У него гибридная силовая установка состоит из 1,5 л бензинового турбодвигателя GDIT EVO и электромотора. Общая мощность такой силовой установки составляет 243 л.с. и 530 Нм крутящего момента. Расход топлива - 5,2 л на 100 км пути.

Этот кроссовер оснащается большим количеством современных систем помощи водителю и безопасности. У него 22 интеллектуальные функции помощи водителю.

Во втором квартале 2022 года в Украине начнутся продажи кросс-купе Haval H6. Купеподобная версия по сравнению с обычным Н6 на 74 мм длиннее, на 54 мм шире и на 5мм выше. Ее название и технические характеристики еще не известны.

Напомним, ранее мы сообщили, что в Украину хлынули новые автомобили из Китая.