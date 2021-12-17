ГСЧС заказала у "Антонова" пожарный самолет Ан-32П

Контракт подписали в пятницу, 17 декабря.

ГСЧС заказала у "Антонова" пожарный самолет Ан-32П
Ан-32П
Фото: Википедия

Специальный авиационный отряд оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС и завод "Антонов" в пятницу, 17 декабря, подписали контракт на изготовление пожарного самолета Ан-32П.

Церемония заключения контракта транслировалась в фейсбуке Министерства внутренних дел.

"Сегодня мы подписываем меморандум с заводом "Антонов" и контракт на самолет Ан-32П, над которым будет вестись работа. Я уверен, что самолет будет служить украинской авиации", - заявил по этому поводу министр Денис Монастырский.

Генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев напомнил, что в 2020 году Минобороны заказало у "Антонова" три самолета Ан-178, и выразил надежду, что и МВД не ограничится одним пожарным Ан-32П. "Это все конкретные шаги в развитии авиации той отрасли, которой Украина по праву гордится", - заявил он.

Напомним, что в январе 2019 года предыдущий министр внутренних дел Арсен Аваков анонсировал новую закупку тринадцати самолетов для МВД, таких как Ан-74, Ан-32П и Ан-178 украинского производства. Программу будут реализовывать пять лет.

На тот момент речь шла о закупке двух самолетов Ан-74ТК-200, которые будут использоваться для Национальной гвардии, одного самолета Ан-32П, а также 10 Ан-178, которые будут использоваться Государственной службой по чрезвычайным ситуациям.

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