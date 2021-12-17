ЗАЗ может начать выпускать новый хэтчбек

Запорожский автомобилестроительный завод может начать выпускать обновленный хэтчбек Lada XRAY. Это произойдет, если ЗАЗ начнет получать от АвтоВАЗа машинокомплекты этой новинки.

ЗАЗ может начать выпускать новый хэтчбек

В Сети опубликовали изображение-тизер загадочного нового автомобиля АвтоВАЗа. Большинство экспертов считают, что это обновленный хэтчбек Lada XRAY.

Скорее всего, речь идет не про модель нового поколения, а про новую модификацию или какой-то пакет отделки. Ранее представители АвтоВАЗа однозначно дали понять, что нового поколения у этой модели пока не будет.

Какие изменения произойдут у XRAY – пока сказать сложно. Тизер дает слишком мало информации. Судя по всему, речь идет про косметические изменения в дизайне кузова и в салоне. А вот двигатель останется прежнем, его не модернизируют.

ЗАЗ может начать выпускать новый хэтчбек

В 2021 году у Lada XRAY появилась упрощенная комплектация Comfort Light, так как АвтоВАЗ, как и другие автопроизводители, испытывает дефицит микрочипов и электронных компонентов.

В Украине сейчас Lada XRAY в базовой комплектации стоит от 301 760 гривен. Если оборудования больше, то цена составляет 334 144 гривны. Под капотом у него находится 1,6 л бензиновый двигатель мощностью 106 л.с., который работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Напомним, ранее стало известно, что ЗАЗ может начать выпуск нового популярного седана корейского происхождения.


Максимов Віталій, Тудей

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