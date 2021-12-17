ЗАЗ может начать выпускать новый хэтчбек

Запорожский автомобилестроительный завод может начать выпускать обновленный хэтчбек Lada XRAY. Это произойдет, если ЗАЗ начнет получать от АвтоВАЗа машинокомплекты этой новинки.

В Сети опубликовали изображение-тизер загадочного нового автомобиля АвтоВАЗа. Большинство экспертов считают, что это обновленный хэтчбек Lada XRAY.

Скорее всего, речь идет не про модель нового поколения, а про новую модификацию или какой-то пакет отделки. Ранее представители АвтоВАЗа однозначно дали понять, что нового поколения у этой модели пока не будет.

Какие изменения произойдут у XRAY – пока сказать сложно. Тизер дает слишком мало информации. Судя по всему, речь идет про косметические изменения в дизайне кузова и в салоне. А вот двигатель останется прежнем, его не модернизируют.

В 2021 году у Lada XRAY появилась упрощенная комплектация Comfort Light, так как АвтоВАЗ, как и другие автопроизводители, испытывает дефицит микрочипов и электронных компонентов.

В Украине сейчас Lada XRAY в базовой комплектации стоит от 301 760 гривен. Если оборудования больше, то цена составляет 334 144 гривны. Под капотом у него находится 1,6 л бензиновый двигатель мощностью 106 л.с., который работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Напомним, ранее стало известно, что ЗАЗ может начать выпуск нового популярного седана корейского происхождения.