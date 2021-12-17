Раде рекомендовали разрешить водителям за деньги доносить друг на друга

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрел законопроект № 5798, который разрешает любому водителю фиксировать на телефон нарушение ПДД и сообщать о нем полиции, и внес в него некоторые изменения, а также рекомендовал народным депутатам его принять.

Раде рекомендовали разрешить водителям за деньги доносить друг на друга

В частности, для того, чтобы водители-"информаторы" не злоупотребляли, предлагается установить уголовную ответственность за представление поддельных или искусственно созданных материалов фотосъемки или видеозаписи.

В статьи 384 и 386 Уголовного кодекса внесут изменения, предусматривающие уголовную ответственность за подделку доказательств по делам об административных правонарушениях, зафиксированных в режиме фотосъемки (видеозаписи), а также за незаконное давление на свидетелей по делам об административных правонарушениях.

Напомним, с 1 января 2023 или 2024 года в Украине каждый водитель сможет фиксировать на телефон нарушение ПДД другими участниками дорожного движения, отправлять по телефону данные в полицию и получать за это 10% от суммы уплаченного штрафа.

"Информатором" сможет стать любой украинский водитель. Для этого нужно будет в мобильном приложении получить соответствующий статус.

Первоначально водители смогут фиксировать и сообщать в полицию о проезде на красный сигнал светофора, про пересечение двойной полосы, проезд по полосе общественного транспорта, проезд ж/д переезда на запрещенный сигнал и препятствование проезду спецтехники.

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Максимов Віталій, Тудей

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