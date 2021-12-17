В аэропорту Херсона завершается строительство новой взлетной полосы

Новое покрытие было сделано из трех слоев.

В аэропорту Херсона завершается строительство новой взлетной полосы

Реконструкция взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта «Херсон», которая стартовала в сентябре этого года, близится к завершению. Строители уже завершили основную часть работ, сообщает Херсонская облгосадминистрация.

Сначала отфрезеровали старое изношенное покрытие. Новое сделали из трех слоев: нижнего слоя из мелкозернистого асфальтобетона, армирующего слоя из композитного синтетического материала, который будет предотвращать образование трещин, и верхнего выравнивающего асфальтобетонного покрытия.

«Для реализации этого проекта был разработан специальный состав асфальтобетона, который обеспечит новому покрытию повышенную устойчивость к деформациям», - пояснили в ОГА.

Работы, выполняемые по программе президента Владимира Зеленского «Большая стройка», предусматривали также продление полосы до 2 600 метров и расширение до 60 метров.

«На этих участках был выполнен демонтаж цементобетонных плит и комплекс земляных работ, устройство подстилающего слоя из песка, устройство раздельной прослойки из геотекстиля, устройство слоев основания из щебеночно-песчаной смеси С-5 и черного щебня, устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого асфальтобетона толщиной 10 см и 8 см верхнего слоя из мелкозернистого асфальтобетона», - сообщает областная администрация.

Над проектом работали 120 специалистов и 100 единиц спецтехники.

Новая отремонтированная и удлиненная взлетная полоса сможет принимать современные пассажирские самолеты Boeing 737 – 800, 900, Airbus 321, что увеличит пассажиропоток.

В Херсонском аэропорту укладывают покрытие на полосах обеспыления и начинают наносить разметку.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что по программе «Большая стройка» государство будет инвестировать в строительство новых взлетно-посадочных полос и терминалов в аэропортах Черновцов, Ровно, Житомира, Кривого Рога, Киева, Днепра, Харькова, Запорожья, Одессы, Херсона, Винницы и Полтавы.

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