С 1 января подорожают новые автомобили ЗАЗ

В Украине с 1 января 2022 года подорожают все автомобили семейства Lada, который выпускает Запорожский автомобилестроительный завод. На официальном сайте украинского представительства Lada уже обнародовали новые цены.

ЗАЗ с 2020 года выпускает практически всё семейство автомобилей Lada, кроме классической Niva. Их делают из роSSийских машинокомплектов.

С 1 января эти автомобили станут стоить дороже, чем сейчас. В частности, если сейчас Lada Granta стоит от 240 672 гривен, то с 1 января 2022 года ее можно будет купить за 252 816 гривен.

Lada Vesta подорожает с 307 280 гривен до 323 104 гривен, а Vesta SW Cross с 386 400 до 406 272 гривен.

В свою очередь, если хэтчбек Lada XRAY сейчас стоит от 301 760 гривен, то после Нового года его цена увеличится до 317 584 гривен. Универсал Lada Largus подорожает с 386 400 гривен до 406 272 гривен.

Кроме того, с 1 января 2022 года также подорожают внедорожники, которые выпускает ЗАЗ. Так, Niva Travel вместе 374 992 гривен будет стоить 394 128 гривен, а Niva вместо 342 240 гривен – 368 736 гривен.

В 2021 году АвтоВАЗ несколько раз увеличивал стоимость своих автомобилей. И, как результат, увеличивалась стоимость машинокомплектов для Запорожского автомобилестроительного завода.

Напомним, ранее стало известно, что ЗАЗ может начать выпуск нового популярного седана корейского происхождения.