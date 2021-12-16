На трассе Н-16 открыли обновленную 10-километровую объездную дорогу Тального

Участок начинается в селе Соколивочка и доходит до бывшего аэродрома близ города Тальное.

В Черкасской области открыли движение транспорта в объезд города Тальное, входящего в состав трассы Н-16 Золотоноша – Черкассы – Смела – Умань. 10-километровую дорогу восстановили в рамках программы президента Владимира Зеленского . Об этом сообщает Укравтодор.

"Укравтодор уделяет значительное внимание строительству и восстановлению объездных дорог украинских городов, потому что это позволяет направить значительную долю трафика за пределы городов и таким образом разгрузить дороги и уменьшить пробки в больших городах", - говорится в сообщении.

Участок начинается в селе Соколивочка и доходит до бывшего аэродрома близ города Тальное. Сейчас это образцовая дорога с новым дорожным покрытием, с предварительно укрепленным основанием, разметкой, барьерным ограждением и освещением.

На объездной Тального дорожники также восстановли путепровод на км 175+600 и мост через реку Горный Тикич на км 176+872.

По словам заместителя главы Укравтодора Андрея Ивко, всю трассу Н-16 ремонтируют по маршрутному принципу. На сегодняшний день завершили 127,7 км пути.

Н-16 отремонтировали почти на всей протяженности. Тендер на ремонт последних 9 км уже проведен, и определен победитель. В следующем строительном сезоне работы на этой дороге будут завершены”, – сообщил Ивко.

Напомним, Министерство инфраструктуры Украины накануне сообщило о том, что в Черкасской области в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" стартует ремонт 85 км трассы М-05 Киев-Одесса.

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