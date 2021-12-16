Skoda показала свой новый кроссовер

Компания Skoda показала в Интернете на изображениях-тизерах свой новый электрический кроссовер-купе Skoda Enyaq Coupe iV, который должен будет составить конкуренцию Volkswagen ID.5 и Audi Q4 Sportback E-Tron. Его официальная премьера состоится в начале 2022 года.

Enyaq Coupe iV, как следует из его названия, будет не "чистокровным" кроссовером, а с элементами стиля купе. Такие автомобили в последнее время пользуются хорошим спросом в разных странах мира, в том числе в европейских странах.

У Enyaq Coupe iV будет перед конкурентами, по крайней мере, одно серьезное преимущество – очень низкий коэффициент лобового сопротивления. Если быть более точным, то коэффициент лобового сопротивления у такой машины составит всего 0,234. Новый чешский кроссовер по этому показателю даже превосходит Tesla Model Y.

Правда, такой низкий уровень аэродинамического сопротивления будут иметь только некоторые версии Enyaq Coupe iV. Впрочем, у стандартных комплектаций этот показатель тоже должен быть хорошим.

Утверждается, что у самой высокоэффективной версии Enyaq Coupe iV запас хода составит 535 км, а в базовой комплектации – 510 км. У Audi Q4 Sportback E-Tron запас хода составляет 497 км, а у Volkswagen ID.5 – 520 км.

Покупателям предложат несколько версий этого чешского электрического кроссовера-купе, в том числе с двумя электромоторами и с полным приводом.

Skoda начнет продавать Enyaq Coupe iV в первой половине 2022 года. Цены еще не объявлены.

Напомним, ранее сообщалось, что Skoda в конце 2021 года представит новый бюджетный седан.