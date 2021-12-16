В Украине начали разыгрывать автомобили между вакцинированными

Житель Мукачево выиграл кроссовер Renault Duster в лотерею, которая проводилась Мукачевским горсоветом среди вакцинированных от коронавируса. Свой автомобиль победитель может получить в течение десяти дней.

В Украине начали разыгрывать автомобили между вакцинированными

Розыгрыш кроссовера Renault Duster среди вакцинированных жителей Мукачево прошел 15 декабря онлайн. Победителю сразу же позвонили, и он вначале подумал, что это шутка. Только чуть позже он все-таки убедился, что это не розыгрыш.

Теперь в течение 10 дней победитель может забрать кроссовер. Правда, для этого ему нужно будет предъявить оригинал сертификата про вакцинацию от коронавируса.

В Украине Duster давно входит в число лидеров по продажам не только в сегменте кроссоверов, но и во всем сегменте новых автомобилей. Иногда он по продажам опережает даже южнокорейский Kia Sportage, признанного лидера в нашей стране среди паркетников.

Renault Duster в Украине сейчас в базовой комплектации стоит от 399 900 гривен. Он оснащается 1,6 л бензиновым двигателем мощностью 115 л.с., который работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Версия с 1,5 л дизелем мощностью 110 л.с. и с 6-ступенчатой механической коробкой передач стоит от 515 200 гривен.

Напомним, ранее стало известно, что Renault изменит названия некоторых своих кроссоверов из-за того, что они не оправдали ожиданий по продажам.


Максимов Віталій, Тудей

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