В каких случаях страховые компании отказываются платить за ремонт автомобиля

В Украине многие водители, застраховавшие свой автомобиль, находятся в уверенности, что тем самым они себя в случае ДТП избавили от всех финансовых проблем. Однако, радоваться рано. Бывают случаи, не такие уж и редкие, когда страховая компания, оплатившая ремонт "чужой" машины, потом взыскивает деньги с водителя с автогражданкой.

Согласно украинскому законодательству, такое взыскание денег обязательно, если водитель во время ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Вот почему нужно обязательно требовать повторного освидетельствования, если прибор показал чрезмерное содержание алкоголя у человека, находившегося за рулем.

Ремонт автомобиля страховая компания откажется оплачивать, если водитель управлял без права на управление соответствующей категории, и если транспортное средство в момент дорожной аварии было в неисправном техническом состоянии. Техническое состояние автомобиля при ДТП должна определить соответствующая экспертиза.

Кроме того, если водитель уехал с места ДТП, то тогда страховая компания тоже не будет выплачивать ему страховку.

Есть и еще один случай, когда страховщики отказываются оплатить ремонт автомобиля. Это происходит, когда водители не сообщали в компанию про ДТП в установленные сроки.

Согласно законодательству, водитель транспортного средства обязан безотлагательно, но не позднее трех рабочих дней со дня ДТП, письменно уведомить страховую компанию. Если водитель по уважительной причине не смог это сделать, то он должен данное обстоятельство подтвердить документально.

Напомним, ранее патрульная полиция рассказала украинским водителям, что делать, если попал в ДТП.