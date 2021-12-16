GM объявила о разработке электрического пикапа GMC Sierra Denali и показала его переднюю часть

GM объявила о разработке электрического пикапа GMC Sierra Denali и показала его переднюю часть

General Motors объявила о планах выпустить полностью электрический пикап GMC Sierra Denali. Автопроизводитель поделился первым тизером грядущей машины. Как и в случае с первым тизером Hummer EV, изображение демонстрирует только переднюю часть авто.

Источник изображения: GM

В дизайне передней части пикапа превалируют ломанные линии, подчёркнутые узкими светодиодными фарами. Электромобиль будет лишён решётки радиатора, который не используется в авто на электрической тяги. Вместо неё переднюю часть пикапа украсит декоративная панель с большим логотипом GMC. Предполагается, что авто получит систему световой индикации процесса зарядки, подобно Hummer EV.

Предполагается, что в остальном авто будет напоминать бензиновый GMC Sierra Denali 2021 года. Новинка будет построена на платформе GM Ultium, а её производством займётся завод GM Factory Zero в Детройте. Пикап будет представлен в следующем году, но, скорее всего, не поступит в производство до начала 2023 года, как и грядущий электромобиль Chevrolet Silverado, публичный дебют которого состоится на CES 2022 в январе.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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