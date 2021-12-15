Лоукостер Wizz Air неожиданно объявил об отмене 36 рейсов

Венгерский лоукостер Wizz Air объявил об отмене более трех десятков авиарейсов из Польши в Украину, а также другие страны ЕС . Пассажиров предупредили о новом расписании маршрутов.

Как сообщил глава Wizz Air Йожеф Варади, 36 рейсов из Польши будут отменены в период с января по март 2022 года. Причиной для принятия столь неожиданного и резонансного решения в авиакомпании назвали низкий уровень вакцинации населения Польши .

"Каков смысл летать по такому количеству маршрутов из страны, где вакцинация составляет всего 50%? Опыт показывает, что можно ожидать только проблем, карантина, закрытия аэропортов и т.д." – отметил президент венгерского лоукостера Wizz Air.

Йожеф Варади добавил, что Wizz Air из-за низких показателей вакцинации также ограничит свое присутствие в Румынии.

В связи со сложившейся ситуацией в авиакомпании Wizz Air, гражданам Украины важно знать, что в период с 9 января по 11 марта отменены авиарейсы из Катовице в Киев , с 14 января по 7 марта – в Запорожье, с 3 января по 7 марта во Львов.