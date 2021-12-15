"Укрзализныця" повысила стоимость проезда в аэропорт "Борисполь"

"Укрзализныця" повысила стоимость проезда в Kyiv Boryspil Express с 80 грн до 100 грн. С 10 декабря дорога с Центрального железнодорожного вокзала Киева в аэропорт "Борисполь" подорожала для пассажиров на 20 гривен.

В компании перевозчика заявили, что цены на проезд выросли из-за того, что появилась комиссия при оформлении билетов на Kyiv Boryspil Express.

Размер комиссионного сбора составляет 20 гривен. Ранее для оформления билетов пассажиры комиссию не платили. Сообщается, что билеты подорожали как для взрослых, так и для детей. Детский билет раньше стоил 60 гривен, а теперь 80 гривен.

Если раньше экспресс в Борисполь был самым дешевым транспортом, на котором можно было добраться из аэропорта на вокзал, то теперь стоимость проезда в Kyiv Boryspil Express ничем не уступает автобусам Skybus, которые курсируют между Киевом и аэропортом "Борисполь".

Экспресс в Борисполь делает остановки на вокзале "Дарница" и платформе станции метро "Выдубичи". Купить билеты на поезд можно в специальных терминалах на вокзале "Киев-Пассажирский", расположенных перед входом в зал ожидания над колеей №14, а также в аэропорту "Борисполь" в терминале D.

Напомним, что "Укрзализныця" запустит новый поезд "Буковельский экспресс", который будет курсировать по маршруту Львов – Татаров-Буковель – Ворохта. Запустить поезд планируется до конца 2021 года. В составе поезда будет три современных вагона на 170 мест. Билетов на этот поезд пока что нет, и их стоимость неизвестна.

Ранее “Укрзализныця“ назвала дату запуска двухэтажных пассажирских поездов.