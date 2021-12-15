Подрядчик метро на Виноградарь хочет через суд отсрочить завершение работ на май 2023

Ранее "Киевметрострой" положил часть аванса на депозит, чтобы получать проценты, и получил иск.

Подрядчик метро на Виноградарь хочет через суд отсрочить завершение работ на май 2023
Фото: kyivcity.gov.ua

"Киевметрострой", являющийся подрядчиком строительства двух станций "зеленой" ветви метро в массив Виноградарь, обратился в суд, чтобы отсрочить завершение работ на май 2023 года.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"Имеем, к сожалению, задержку со сдачей двух новых станций - "Мостицкой" и "Проспекта Правды". Из-за ситуации с пандемией главный подрядчик обратился с иском в суд об отсрочке завершения строительства на май 2023 года. Судебные разбирательства продолжаются", - сообщил он.

Как сообщалось, в ноябре Киевская городская прокуратура подала в суд на "Киевметрострой". Иск связан с тем, что подрядчик, получив аванс на строительство метро, часть денег – более 1,5 млрд гривен – положил на банковский депозит. В 2019 году компания получила 139,1 млн. гривен процентов по этому вкладу.

Прокуратура считает подобные действия незаконными, поскольку подрядчик обязан использовать эти деньги исключительно по конкретному целевому назначению, а именно для строительства линии метрополитена.

Напомним, что новые станции метро "Мостицкая" и "Проспект Правды" начали строить в 2019 году. Планировалось, что они будут открыты в декабре 2021 года, однако в июне мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в лучшем случае до конца года откроют только одну из них.

Технико-экономическое обоснование строительства участка Сырецкого-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" до жилмассива Виноградарь предусматривает создание четырех станций и нового электродепо "Виноградарь" на протяжении почти 9 лет.

Эта часть зеленоватой ветки метро проектировалась как линия мелкого залегания. Ее самая глубокая часть начинается на Сырце на глубине около 40 метров и постепенно приближается к поверхности в районе станции "Мостиска", которая запланирована на пересечении улиц Межевой, Белецкой и Северо-Сырецкой. Следующая станция "Проспект Правды" будет расположена на перекрестке проспекта Правды и Межевой.

На втором этапе планируется сдать в эксплуатацию еще одну станцию метро. Третья и последняя очередь – строительство четвертой станции и электродепо "Виноградарь".

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