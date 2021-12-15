85 км трассы Киев – Одесса в Черкасской области отремонтируют за кредитные средства

85 км трассы М-05 Киев – Одесса в Черкасской области капитально отремонтируют на кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

«Начинаем масштабное обновление дороги Киев-Одесса в рамках сотрудничества с ЕИБ и ЕБРР . Речь идет о ремонте 3-х участков дороги М-05 Киев-Одесса в Черкасской области общей протяженностью 85 километров», - отметили в ведомстве.

В прошлом году по программе президента Владимира Зеленского «Большая стройка» отремонтировали 25 км трассы в Киевской и Черкасской областях. В настоящее время Мининфраструктуры прошло все необходимые процедуры для того, чтобы начать следующий этап обновления маршрута Киев — Одесса.

"В рамках кредитных соглашений с ЕБРР и ЕИБ речь идет об обновлении около 300 км дороги в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. Это позволит обеспечить качественное покрытие по всей протяженности одного из важнейших для Украины маршрутов. Завершить работы на 85-километровом участке планируем уже через 2 года" - заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Закупка будет производиться путем международных конкурентных торгов с использованием Портала электронных закупок клиента ЕБРР (ECEPP).

Напомним, ранее было заявлено о планах отремонтировать и построить 24 тысячи км дорог до конца 2024 года.