85 км трассы Киев – Одесса в Черкасской области отремонтируют за кредитные средства

Речь идет о ремонте 3-х участков.

85 км трассы Киев – Одесса в Черкасской области отремонтируют за кредитные средства

85 км трассы М-05 Киев – Одесса в Черкасской области капитально отремонтируют на кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

«Начинаем масштабное обновление дороги Киев-Одесса в рамках сотрудничества с ЕИБ и ЕБРР. Речь идет о ремонте 3-х участков дороги М-05 Киев-Одесса в Черкасской области общей протяженностью 85 километров», - отметили в ведомстве.

В прошлом году по программе президента Владимира Зеленского «Большая стройка» отремонтировали 25 км трассы в Киевской и Черкасской областях. В настоящее время Мининфраструктуры прошло все необходимые процедуры для того, чтобы начать следующий этап обновления маршрута Киев — Одесса.

"В рамках кредитных соглашений с ЕБРР и ЕИБ речь идет об обновлении около 300 км дороги в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. Это позволит обеспечить качественное покрытие по всей протяженности одного из важнейших для Украины маршрутов. Завершить работы на 85-километровом участке планируем уже через 2 года" - заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Закупка будет производиться путем международных конкурентных торгов с использованием Портала электронных закупок клиента ЕБРР (ECEPP).

Напомним, ранее было заявлено о планах отремонтировать и построить 24 тысячи км дорог до конца 2024 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Подразделение Harley-Davidson выходит на биржу с оценкой $1,7 миллиардаПодразделение Harley-Davidson выходит на биржу с оценкой $1,7 миллиарда
Лоукостер Vueling Airlines запустил рейсы из Украины в ЕСЛоукостер Vueling Airlines запустил рейсы из Украины в ЕС
Рекомендации экспертов, как водителям вести себя в гололедРекомендации экспертов, как водителям вести себя в гололед
В Украине в 2 раза увеличилось производство автомобилейВ Украине в 2 раза увеличилось производство автомобилей
Шпионы показали обновленный “Гелендваген“Шпионы показали обновленный “Гелендваген“
Блок рекламы


Похожие новости
В Луганской области на скользкой дороге перевернулась маршрутка с пассажирами, есть погибшийВ Луганской области на скользкой дороге перевернулась маршрутка с пассажирами, есть погибший
Мининфраструктуры начало отбор исполнителя строительства Киевской объездной дорогиМининфраструктуры начало отбор исполнителя строительства Киевской объездной дороги
В центре Киева провалился асфальт, автомобильное движение измененоВ центре Киева провалился асфальт, автомобильное движение изменено
Во Львовской области автобус с 20 пассажирами столкнулся с грузовикомВо Львовской области автобус с 20 пассажирами столкнулся с грузовиком
В Киеве произошла авария с участием "скорой", двое медиков получили травмыВ Киеве произошла авария с участием "скорой", двое медиков получили травмы
В Киеве на "Лесной" бус врезался в отбойник и проехался по немуВ Киеве на "Лесной" бус врезался в отбойник и проехался по нему
В Полтавской области завершился ремонт трассы М-03 в Лубенском районеВ Полтавской области завершился ремонт трассы М-03 в Лубенском районе
В Киеве за неправильную парковку эвакуировали на штрафплощадку суперкар FerrariВ Киеве за неправильную парковку эвакуировали на штрафплощадку суперкар Ferrari
ЕИБ выделил 100 млн евро на новые троллейбусы и вагоны метро для КиеваЕИБ выделил 100 млн евро на новые троллейбусы и вагоны метро для Киева
Лоукостер Ryanair запустит рейсы из Киева в Стокгольм и на КорфуЛоукостер Ryanair запустит рейсы из Киева в Стокгольм и на Корфу
Последние новости
Подгружаем последние новости