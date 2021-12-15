Водителей предупредили о постановочных ДТП с грузовиком

Мошенники в 2021 году придумали несколько новых способов обмана доверчивых водителей, а также вспомнили про старые методы выманивания денег. Страховые компании констатируют, что в уходящем году увеличилось количество постановочных ДТП, где заранее определен будущий виновник - ничего не подозревающий водитель грузовика.

Водителей предупредили о постановочных ДТП с грузовиком

Зачем злоумышленники выбирают грузовики? Дело в том, что у их водителей много так называемых "мертвых" зон, и это дает мошенником, как говорится, место для маневра.

Эксперты отмечают, что постановочное ДТП с грузовиком чаще всего организовывают на круговых развязках. В этом случае мошенники выступают "пострадавшей" стороной. После этого они подают судебные иски к страховым компаниям, и часто их выигрывают.

Правоохранителям удалось разоблачить одного такого автоподставщика, который за последние четыре года на своих 7 автомобилях 168 раз попадал в ДТП.

В результате мошенники могут спровоцировать десятки ДТП и обмануть страховые компании на большую сумму, прежде чем попадут в поле зрения правоохранителей.

В последнее время страховые компании стали фиксировать подставные дорожные аварии. Мошенники специально устраивают небольшие ДТП, чтобы за чужой счет отремонтировать старые повреждения автомобиля. Они выбирают участки дороги, где ограничена скорость, чтобы свести к минимуму риск травмирования.

Ранее мы рассказали о семи самых распространенных видах автоподстав в Украине. Некоторые виды мошенничества не могут распознать даже опытные водители.


Максимов Віталій, Тудей

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