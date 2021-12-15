Toyota показала концепт своего нового внедорожника

Компания Toyota представила 15 концептов электромобилей, которые она в ближайшие годы выпустит в продажу. Среди них есть концепт компактного электрического внедорожника Toyota Compact Cruiser EV, в дизайне которого чувствуется влияние легендарного Land Cruiser.

Toyota показала концепт своего нового внедорожника

Как следует из названия, у Compact Cruiser EV компактные размеры, но какие конкретно – еще не известно. Он примерно такой же по размерам, как концепт на базе Toyota CH-R.

Прочный внедорожный дизайн и цвет кузова сразу напоминают FJ Cruiser 2006 года выпуска. Это не удивительно, так как обе модели сильно похожи на старый Land Cruiser. У Compact Cruiser даже колесные диски выполнены в ретро-стиле. А вот задние фонари выполнены в таком же стиле, как у Wrangler.

Toyota показала концепт своего нового внедорожника

В салоне мы заметили отдельно стоящую панель, включающую цифровую комбинацию приборов и большой сенсорный экран. Есть также рулевое колесо странной формы, высоко установленная центральная консоль с несколькими элементами управления.

Compact Cruiser появился не на пустом месте. Еще в 2017 году публике показали Toyota F4-X, созданный на платформе TNGA-C. Возможно, серийный Compact Cruiser EV тоже построят на одном из вариантов платформы TNGA. В этом случае он может получить два электромотора и полный привод.

По слухам, серийный Toyota Compact Cruiser EV появится в продаже в ближайшие годы. В этом случае он составит конкуренцию электрическому Ford Bronco Sport и Jeep Renegade.

Toyota показала концепт своего нового внедорожника

Напомним, ранее стало известно, что в Украине начались продажи нового кроссовера Toyota Yaris Cross.


Максимов Віталій, Тудей

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