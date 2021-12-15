В Черновцах задержали пьяного водителя со смертельной дозой алкоголя в крови
Алкотестер патрульных показал результат 5 промилле.
В Черновцах патрульные полицейские остановили водителя Range Rover с 25-кратным превышением нормы алкоголя в крови. Во время проверки алкотестер показал результат 5 промилле, что считается почти смертельной дозой.
Об этом сообщила пресс-служба полиции области.
Отмечается, что вчера около 23 часов на улице Русской патрульные остановили автомобиль Range Rover. Во время общения инспекторы заметили, что у водителя есть признаки сильного алкогольного опьянения.
Результат теста на состояние опьянения показал 5,0 промилле.
"Заметим, что допустимое содержание алкоголя в крови человека, управляющего транспортным средством - 0,2 промилле. Уже более 3,0 промилле считается критическим состоянием и алкогольным отравлением. А вот 5,0 - относительно смертельная доза", - отметили в полиции.
На водителя составили протокол согласно ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) КУоАП и вынесли постановление согласно ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов) КУоАП.
Напомним, ранее во Львовской области пьяный водитель созвал "митинг" в свою поддержку и заставил полицейских самих пройти драг-тест.
Как известно, с 17 марта в Украине действуют новые штрафы за нарушение ПДД и усиленная ответственность за вождение в нетрезвом состоянии. Теперь минимальное наказание для водителей, садящихся за руль в состоянии опьянения – 17 тыс. грн (ранее 10,2 тыс. грн). А если водителя дважды поймали пьяным в течение одного года, то его лишат прав на 10 лет со штрафом 51 тыс. грн или же арестуют на 15 суток с конфискацией автомобиля.
В апреле во Львовской области суд впервые оштрафовал пьяного водителя по новому закону.