В Черновцах задержали пьяного водителя со смертельной дозой алкоголя в крови

В Черновцах патрульные полицейские остановили водителя Range Rover с 25-кратным превышением нормы алкоголя в крови. Во время проверки алкотестер показал результат 5 промилле, что считается почти смертельной дозой.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Отмечается, что вчера около 23 часов на улице Русской патрульные остановили автомобиль Range Rover. Во время общения инспекторы заметили, что у водителя есть признаки сильного алкогольного опьянения.

Результат теста на состояние опьянения показал 5,0 промилле.

Фото: facebook.com/patrolpolicecv

"Заметим, что допустимое содержание алкоголя в крови человека, управляющего транспортным средством - 0,2 промилле. Уже более 3,0 промилле считается критическим состоянием и алкогольным отравлением. А вот 5,0 - относительно смертельная доза", - отметили в полиции.

На водителя составили протокол согласно ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) КУоАП и вынесли постановление согласно ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов) КУоАП.

Напомним, ранее во Львовской области пьяный водитель созвал "митинг" в свою поддержку и заставил полицейских самих пройти драг-тест.

Как известно, с 17 марта в Украине действуют новые штрафы за нарушение ПДД и усиленная ответственность за вождение в нетрезвом состоянии. Теперь минимальное наказание для водителей, садящихся за руль в состоянии опьянения – 17 тыс. грн (ранее 10,2 тыс. грн). А если водителя дважды поймали пьяным в течение одного года, то его лишат прав на 10 лет со штрафом 51 тыс. грн или же арестуют на 15 суток с конфискацией автомобиля.

В апреле во Львовской области суд впервые оштрафовал пьяного водителя по новому закону.