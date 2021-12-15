Запуск движения транспорта по Подольско-Воскресенскому мосту откладывается на 2022 год

По словам Кличко, строительная готовность моста составляет 90%.

Запуск движения транспорта по Подольско-Воскресенскому мосту откладывается на 2022 год
Фото: tov-tob.livejournal.com

Запуск автомобильного движения Подольско-Воскресенским мостовым переходом общей протяженностью 10 км перенесен на следующий год.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает "Интерфакс-Украина".

По словам мэра, строительная готовность моста составляет 90%.

"Мы планировали, обещали открыть автосообщение на Подольско-Воскресенском мостовом переходе в этом году. Но откроем в следующем. На темпах строительства отразился кризис, обусловленный коронавирусом, были задержки материалов из-за локдаунов, люди болели", – сказал Кличко во время презентации результатов работы городских властей 2021 году.

Он также напомнил, что уволил своего профильного заместителя из-за неэффективной организации работы по строительству.

По данным мэра, в настоящее время работы на объекте продолжаются. Были внесены изменения в проект, предусматривающие дополнительный съезд на жилмассив Троещина.

"Этот мостовой переход очень важен для столицы, мы его достроим во что бы то ни стало. Я лично контролирую это строительство каждый ден", - отметил Кличко.

Напомним, в ноябре-2021 Кличко уволил заместителя главы Киевгоргосадминистрации Александра Густелева из-за затягивания работ по завершению строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода.

Подольско-Воскресенский мостовой переход через Днепр – один из важнейших инфраструктурных проектов в столице Украины. Он должен разгрузить Северный мост. Кроме того, по нему должна проходить четвертая ветка Киевского метро.

Это один из двух мостов через Днепр, которые сейчас строятся в Украине. Летом Кличко заявил, что Подольский мост должен "поехать" до конца года, иначе он уволит заместителя.

Запустить автомобильное движение на Подольском мосту Кличко ранее обещал еще в 2019 и 2020 годах. Тогда в срыве сроков он обвинял жителей Русановских садов, мешавших движению строительной техники.

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