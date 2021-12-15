Renault Zoe заработал 0 звезд из 5 возможных за безопасность

Компания Renault отреагировала на провальный краш-тест электромобиля Renault Zoe нового поколения, который в тестах EuroNCAP заработал 0 звезд из 5 возможных за безопасность. Французский автогигант пообещал улучшить его безопасность уже в базовой комплектации.

В частности, в стандартном оборудовании нового Renault Zoe появится система автоматического экстренного торможения с распознаванием пешеходов. Правда, это произойдет не очень скоро - только в марте 2022 года.

Такая система есть в более дорогих комплектациях Zoe, но в стандартной комплектации ее нет, и это оказалось большой ошибкой французской компании.

Но EuroNCAP раскритиковал многое у Renault Zoe. Например, упрощенную конструкцию боковых подушек безопасности, из-за чего они защищают только туловище, а не голову. Кроме того, есть только четыре подушки безопасности. И, конечно, подверглось критике отсутствие современных систем помощи водителю, а ведь EuroNCAP оценивает и их работу тоже.

Компания Renault считает, что краш-тесты EuroNCAP не дают надлежащей оценки. Французы утверждают, что внутреннее исследование Лаборатории травм, биомеханики и поведения человека показало, что ни один из 300 000 электромобилей Zoe не имел аварии, смоделированной в соответствии с EuroNCAP при оценке боковых подушек безопасности.

Напомним, недавно в краш-тестах EuroNCAP бюджетный электромобиль Dacia Spring, продажи которого начались несколько месяцев назад, получил всего 1 звезду за безопасность.