Український електромобіль вляпався у скандал

Днями харківська компанія Vilkon показала, начебто, український електромобіль Lulida. Щоправда, що в ньому українського, зрозуміти важко.

Таких електромобілів на китайському сайті Alibaba безліч. Коштують вони від $2000, Тоді як українську «Луліду» оцінили приблизно у $6300, повідомляє «Главком» .

Дизайн електромобіля повністю скопійовано з відомого американського позашляховика GMC Yukon, який, до речі, немає електричної версії.

Чому китайці запозичили дизайн саме цього автомобіля, незрозуміло, адже ці моделі не мають Нічого спільного. Yukon – це великий позашляховик, завдовжки 5,3 метра. Його може бути оснащено величезним бензиновим мотором об’ємом 5,3 літра. Тож, зрозуміло, чому він має таку величезну решітку радіатора.

А те, що називають Lulida, – це маленький електромобіль з мотором потужністю 4 кВт. Ніяка решітка радіатора йому не потрібна. Але, схоже, китайцям байдуже що копіювати.

Технічні характеристики Lulida дуже скромні. Максимальна швидкість автомобіля – 55 кілометрів на годину. Запасу ходу вистачає на 110 км. А при покупці розширеного комплекту можна отримати 200 км.

У комплектації є обігрівач салону та навіть електричні склопідйомники та камера заднього огляду.