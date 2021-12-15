Резонансное ДТП в Луцке: несовершеннолетнего водителя отправили под домашний арест

Парню грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Луцкий горрайонный суд Волынской области избрал меру пресечения в виде домашнего ареста несовершеннолетнему, который накануне устроил ДТП в Луцке.

Об этом сообщает полиция Волынской области.

В понедельник 16-летний парень, скрываясь от полицейских, врезался в плотную толпу людей, переходивших дорогу на пешеходном переходе. После совершения ДТП водитель и двое пассажиров автомобиля пытались скрыться с места происшествия, однако их задержали полицейские и небезразличные граждане.

По данным полиции, в результате ДТП пострадали шесть человек: в реанимационном отделении находится 39-летняя лучанка, ее 5-летний сын – в областной больнице; еще четыре женщины получили ушибы и переломы.

Следователи сообщили правонарушителю о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, что повлекло тяжкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины.

Луцкий горрайонный суд Волынской области избрал подозреваемому меру пресечения – домашний арест. Парню грозит от трех до восьми лет лишения свободы.